İranlı judocular Ürdün’deki Asya Kupası’nda 3 madalya kazandı

2026 Judo Asya Kupası, dün (Çarşamba) Ürdün’de başladı. Organizasyonun ilk gününde mücadele eden İranlı judocular Abolfazl Mahmudi, Mahşid Safari ve Samira Hakh khah, bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

66 kilo kategorisinde mücadele eden Abolfazl Mahmudi, başarılı performansıyla şampiyonluğa ulaştı. Finale yükselme yolunda ilk olarak Hişam ez-Zerba’yı mağlup eden Mahmudi, ardından Ürdünlü Heysem el-Müzayide’yi yenerek galibiyet serisini sürdürdü. İranlı sporcu, bir sonraki turda Faslı el-Mühenned Muhammed Caglaf’ı da geçerek finale yükseldi.

Finalde Rus rakibi Muaz İjayev ile karşılaşan Mahmudi, bu mücadeleyi de kazanarak 2026 Ürdün Judo Asya Kupası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

57 kilo kategorisinde yarışan Samira Hakahhah ise ilk karşılaşmasında Kıbrıslı Marina Ajino’yu mağlup ederek bir üst tura çıktı. Ancak sonraki karşılaşmada Ürdünlü Hadeel el-Alemi’ye yenilerek repesaj tablosuna kaldı.

Bronz madalya mücadelesinde önce Ürdünlü bir rakibini, ardından İsra Huraysat’ı mağlup eden İranlı judocu, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

63 kilo kategorisinde mücadele eden Mahşid Safari de rakiplerini geçerek altın madalyaya bir adım kala finale yükseldi. İlk karşılaşmasında Ürdünlü Şahid eş-Şerif’i, ardından Suudi Arabistanlı Rima es-Sudeyri’yi mağlup eden Safari, yarı finali geçerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Final karşılaşmasını kaybeden genç İranlı judocu, 63 kilo kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Judo Asya Kupası, bugün (Perşembe) Ürdün’de ağır sıklet sporcularının karşılaşmalarıyla devam edecek. İranlı sporcular da rakipleri karşısında mücadelelerini sürdürecek.