Devrim Muhafızları: Hürmüz’deki gerçekler medya savaşlarında değil, sahada belirlenir

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, yayımladığı mesajda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) tepki gösterdi.

Tuğgeneral Muhibbi, mesajında CENTCOM’a hitaben, “1956 Süveyş Krizi, Britanya’nın gücünün sınırlarını ortaya çıkardı. Tarih bazen stratejik boğazlarda yeniden yazılır. Hürmüz’de mayın temizliği yapıldığı iddiasını açıklamalarla değil, bağımsız kanıtlarla ispatlayın” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki gerçek durumun havada, karada ve denizde belirlendiğini vurgulayarak, gelişmelerin sosyal medyada veya ABD’nin medya savaşları yürüttüğü savaş odalarında şekillenmediğini ifade etti.