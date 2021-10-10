Paşinyan Rusya'da Putin'le görüşecek

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yapılan açıklamalara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki salı günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek. Rus liderin aynı gün Kremlin'de parlamentonun alt kanadı Duma milletvekilleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Programın konuklarından biri, “Devlet Başkanı, ülke için hangi konuların en çok önem arz ettiğini parlamento ile görüşecek. Putin aynı gün, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yeni bir görüşme yapacak” açıklamasında bulundu.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına verdiği demeçte Putin'in 12 Ekim'de seçimlerden sonra yenilenen Duma milletvekilleri ile Kremlin'de bir araya geleceğini söylemişti.

Peskov, Rus basınına bugünkü açıklamasında ise Kremlin'de Putin-Paşinyan görüşmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını teyit etti.

Kaynak: Sputnik