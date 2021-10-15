Paşinyan, Aliyev'in yeni iddialarını yalanladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran ve Ermenistan'a karşı ileri sürdüğü yeni iddalarını reddetti.

Paşinyan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "İran Polis güçleriyle yakın bir şekilde çalıştığımızı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla çok etkin bir şekilde mücadele ettiğimizi belirtmek isterim. Bunun yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemiz operasyonları hakkında detaylı bilgiler verebilirim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, online düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkaniları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandığını iddia etmişti.

Aliyev, "Azerbaycan-İran sınırının diğer bölgelerinde ele geçirdiğimiz uyuşturucu miktarı geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre iki katına çıktı. Bu, Ermenistan'ın İran ile birlikte yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın eskiden işgal altındaki topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı anlamına geliyor" iddiasında bulunmuştu.