İran Milli Futbol Takımı, Güney Kore sınavına çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubunda yer alan İran Milli Futbol Takımı, bugün dördüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

Tahran'daki Azadi Stadyum'da onanacak maç yerel saatle 17.00'de başlıyor.

İran takımı, 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürüyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.