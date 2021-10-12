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12 Eki 2021 13:25

İran Milli Futbol Takımı, Güney Kore sınavına çıkıyor

İran Milli Futbol Takımı, Güney Kore sınavına çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubunda yer alan İran Milli Futbol Takımı, bugün dördüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubunda yer alan İran Milli Futbol Takımı, bugün dördüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

Tahran'daki Azadi Stadyum'da onanacak maç yerel saatle 17.00'de başlıyor.

İran takımı, 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürüyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak ve yaz aylarında düzenlenen turnuva, kış mevsiminde gerçekleştirilecek.
Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.

News Code 1897835
https://tr.mehrnews.com/news/1897835/

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