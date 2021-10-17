Venezuela hükümeti muhalefet ile yürütülen müzakerelerden çekildi

Venezuela basınında çıkan habere göre, Meksika'nın ev sahipliğinde iktidar temsilcileri ile muhalefeti 17 Ekim'de yeniden bir araya getirmesi beklenen müzakereler, Venezuelalı iş adamı Alex Saab'ın Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) tarafından ABD'ye iadesi üzerine kesintiye uğradı.

Venezuela hükümetinin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, açıklamasında, muhalefet ile yürüttükleri müzakereleri askıya aldıklarını belirterek, "Heyetimiz müzakere ve diyalog masasına katılımını askıya aldığını duyuruyor. Temsilcimiz, Alex Saab'a yönelik saldırganlığı protesto ediyoruz ve Meksika'da 17 Ekim'de başlayacak olan görüşme turuna katılmayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan muhalefet temsilcileri, hükümetin müzakerelerden çekilme kararına tepki gösterdi.

Kaynak: Timetürk