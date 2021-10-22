Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, canlı yayında yaptığı konuşmada, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s) mübarek viladet yıl dönümünü tüm İslam alemine tebrik etti.

Nasrullah, "Peygamber Efendimizi (s.a.v.) iyi tanımalıyız. Resûlullah’ı (s.a.v.) hayatımızda örnek alabilmemiz için kişiliğinin farklı boyutlarını bilmemiz gerekir; Cenab-ı Hak da biz Müslümanlardan aynı şeyi istemiştir." dedi.

Hasan Nasrullah, "Peygamber Efendimizi (s.a.v.)'i tanımadan İslam şeriatını tanımak mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Vahdet Haftası’na değinen Hasan Nasrullah, "İmam Humeyni'nin (ra) ve İslam Devrimi'nin bereketlerinden biri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslümanlar arasındaki bariz bir çekişme noktasını birlik ve kesişme noktasına dönüştürmesiydi. Böylece Rebiülevvel ayının 12'sinden 17'sine kadar Vahdet Haftası olarak adlandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

'Siyonist düşman tüm Müslümanlar için tehdit oluşturuyor'

Filistin meselesinin hâlâ İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu belirten Seyyid Hasan Nasrallah, Siyonist düşmanın dünyadaki tüm Müslümanlar için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hasan Nasrullah, "Hiçbir özgürlüksever insan Filistin davasının kendisini ilgilendirmediğini söyleyemez. Günümüzde maddi gücü olan ve bu konuda Filistin davasına yardım edebilecek herkesin bu yardımlarını esirgememelidir." açıklamasında bulundu.

Hizbullah Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika ve bazı Arap rejimleri, halklarımızı Siyonist Rejim’e karşı duyduğumuz nefretten vazgeçirmeye ve bu rejimle ilişkileri normalleştirmeye çağırıyor. Bahreyn ve Yemen milletleri ile alimlerinin Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleşmesine karşı yaptıkları protesto gösterileri ve Filistin davasına destekleri, onların görevlerini yerine getirdiklerini göstermektedir."

Yemen'deki gelişmeler

Yemen'deki gelişmeleri değerlendiren Hasan Nasrullah, "Yemen kuşatması devam ederken ateşkes sağlamak, ülkede savaşı sürdürmekten başka bir anlamı yoktur." diye konuştu.