Siyonistler direnişten çok korktuğu için tatbikat düzenliyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, "Şehitler Günü" münasebetiyle canlı yayında yaptığı konuşmada, "Bugünlerde İsrail'in endişe ve korku içinde olduğunu görüyoruz. İsrail'in eylemleri bunu doğruluyor." dedi.

Nasrullah, Siyonistlerin direnişin Filistin'in kuzeyindeki el-Celil bölgesine girmesinden çok korktuğunu belirterek, “Eğer direniş kuzey Filistin ve El-Celil'e girerse, Siyonist Rejim için ciddi sonuçlar doğuracaktır. Siyonist Rejim, direniş güçlerinin El-Celile'ye olası girişinden çok korktuğu için askeri tatbikat düzenliyor. Rejim, direnişin üstün kapasite ve stratejiye sahip olduğunu iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrullah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direnişin gücü şu anda en yüksek seviyede. Lübnan içinde bazılarının direnişin zayıflığından bahsettiğini görüyoruz. Ancak tüm gelişmeler, direnişin zayıflamakla kalmayıp daha da güçlendiğine işaret ediyor. Bugün İsrailliler endişe içinde. Filistinli esirler üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaları, çaresizlik ve korkularının bir göstergesidir."

ABD'nin Lübnan'daki varlığını eleştiren Seyyid Hasan Nasrullah, ABD'nin Lübnan'ın tam kontrolünü ele geçirmesini engellediklerini söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti

Nasrullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın Suriye ziyaretine ilişkin “BAE Dışişleri Bakanı da Suriye'ye gitti. Bu, Suriye'nin savaşta elde ettiği zaferi Arap ülkelerinin tanıdığını gösteriyor ve Suriye'deki terörizm projesinin yenilgisi gibidir. Aynı zamanda Arap liderlerin Suriye politikasının hezimete uğradığını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan-Suudi Arabistan krizi

Hizbullah lideri, Suudi Arabistan'ın başlattığı siyasi krizin direnişe karşı verilen mücadelenin bir parçası olduğunu belirterek, "Suudiler, 2006'dan beri yıllardır Lübnan direnişiyle savaşıyor. Temmuz savaşı sırasındaki Suudi Arabistan'ın kışkırtıcı eylemlerini unutmadık." açıklamasını yaptı.

Lübnan Enformasyon Bakanı'nın istifasına karşıyız

Suudilerin Lübnan'daki müttefiklerinin tutumunu eleştiren Nasrullah, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin tuttumunu desteklediğini ifade ederek, “Kardahi'nin tutumunu açıkça onayladık. Kardahi'nin istifasına karşıyız çünkü böyle bir eylemi bir zayıflık işareti olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Hasan Nasrullah, Suudi Arabistan’ı Lübnan'da iç savaş çıkarmakla suçladı ve Suudilerin Lübnan'daki müttefiklerinden bunu talep ettiğini söyledi.