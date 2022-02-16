Hasan Nasrullah: Nokta atışı yapan füzelerimiz var

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, direniş şehitleri için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı.

Hizbullah Hareketi'nin şehit komutanlarını saygıyla yad eden Nasrullah, "Direniş, Lübnan'ın kimliğini koruyor. Direniş grupları, verdiği mücadele ve fedakarlığıyla ülke kimliğini korumuştur ve her zaman koruyacaktır." dedi.

Nasrullah, bazı ülkelerin Siyonist Rejim'le ilişki kurmasını eleştirerek, "Bölge ve Lübnan'da bazıları bölge geleceğinin İsrail ve İsrail rejimi denen bir isimle bağlantılı olduğunu düşünüyor ve bölge geleceğinde İsrail'in yer almayacağını düşünmediği için rejimle ilişkilerini normalleştirip onu tanımak istiyor." ifadesini kullandı.

"Direniş gruplarının bir parçası olan Hizbullah Hareketi, bu rejimin geçici olduğuna inanıyor." diyen Hasan Nasrullah, işgal rejiminin çöküşünün 1985'ten itibaren başladığını söyledi.

Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist kuruluşlar da bundan bahsediyor. İsrail'in çöküş sürecinde olduğunu görüyoruz. Bölgenin geleceği diğerlerinin hesaplarından farklı. Siyonist Rejimi günlük olarak izliyoruz ve krize girmiş bir rejim ve ordusuyla karşı karşıyayız. İsrail sahte bir rejim olduğu için devam edemez ve kaderi ordusunun kaderine bağlıdır."

Seyyid Hasan Nasrullah, "Füzelerimizi nokta atışı yapan füzelere dönüştürme yeteneğimiz var. Füzelerimizin birçoğunu nokta atışı yapan füzelere dönüştürdük." açıklamasını yaptı.

Hasan Nasrullah, "Hizbullah olarak düşman İHA'larına karşı kendi hava savunma sistemimizi devreye sokarak tehdidi fırsata çevirmeye karar verdik ve bunun için Lübnan semalarında dümanın İHA'larının uçuşunun azaldığına tanık oluyoruz." diye konuştu.