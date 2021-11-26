Nasrullah bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada bölgedeki ve Lübnan'daki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah konuşmasının başında, tüm Lübnan halkının ‘Bağımsızlık Bayramını’ tebrik etti.

Nasrullah, “Bağımsızlığı, egemenliği ve özgürlüğü korumak devam etmesi gereken bir savaştır. Bağımsızlığı elde edebilirsiniz, ancak onu korumanız gerekir” dedi.

Nasrullah, 2000 yılında Lübnan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasına atıfta bulunarak, “Bu zafer Lübnan'ın bağımsızlığı ve egemenliği içindi” ifadesini kullandı.

Direniş hareketleri, direniş grup ve üyelerinin bazı ülkelerde terör örgütleri listesine alınmasına dikkati çeken Nasrullah, “Hizbullah Hareketi’nin terör örgütü listesine alınması bölgedeki gelişmeler ve parlamento seçimleriyle alakalıdır”dedi.

Nasrullah konuya ilişkin olarak, “Direnişin terör örgütleri listesine alınması, onun kararlılığını veya bulunduğu ortamları etkilemeyecek” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Beyrut Limanı’ndaki patlamanın soruşturma sürecini eleştiren Seyyid Hasan Nasrullah, bu sürecin gerçeğin ortaya çıkarılmasına yol açmayacağını söyledi.

Nasrullah, bazı gerici Arap rejimlerinin Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştirmesi hakkında, “Bazı Arap ülkelerinin ilişkilerinin normalleştirme sürecinin hızlandığına tanık olmaktayız. Bunun utanç verici örneğini son olarak Fas’ta gördük” ifadelerini kullandı.