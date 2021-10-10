Lübnan direnişine desteğimiz sürecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Al Minar kanalına verdiği demeçte, Lübnan’da yeni hükümetin kurulmasını bu ülkenin halkına tebrik ederek, “Lübnan’ın egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyuyoruz ve bu konu bizim için özel önem taşımaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “İran, ABD’nin acımasızca yaptırımları ve ekonomik baskılarına rağmen Lübnan’a yardım etmeye hazır olan büyük bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, “Biz Lübnan direnişini, bu ülkenin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yapılan tehditlere ve Siyonist Rejime karşı savunduk. Bu ülkenin direnişine desteğimiz Siyonist Rejimin olası tehditlerine karşı devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Beyrut ziyareti sırasında Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Emir Abdullahiyan bu görüşmeyi verimli bularak, “İran bölgesel konularda Seyyid Hasan Nasrullah’ın görüşlerinden yararlanmaktadır” dedi.

Emir Abdullahiyan, Hasan Nasrullah’ı “Lübnan’ın en büyük ulusal adamı” ve “bölgenin en büyük siyasi lideri” olarak nitelendirdi.