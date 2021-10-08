Emir Abdullahiyan Beyrut'ta Hasan Nasrullah ile görüştü

Al Ahed News sitesinde yerl alan bilgiye göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Lübnan tutumunun değişmez olduğunu ve her zaman bu ülkenin yanında yer alacağını vurguladı.

Hasan Nasrullah da İran İslam Cumhuriyeti'ne her zaman Beyrut hükümeti, Lübnan halkı ve İslami direnişin yanında olduğu için teşekkür ederek, “İran, kara gün dostu ve sadık bir müttefik olduğunu kanıtlamıştır.” dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, “Herkesin işbirliği ile Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı bu zor durumu atlatacağına dair pek çok umut var." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan dün Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ile de görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Beyrut temasları kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştu.