Nasrullah bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yaptığı konuşmada bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah lideri konuşmasının başında Lübnan parlamento seçimlerinin planlandığı gibi yapılması çağrısında bulunarak, “ertelemeye gerek olmadığını” vurguladı.

Seyyid Hasan Nasrallah, tüm siyasi partilerin ve grupların seçimlerin zamanında yapılmasını istediklerinin de altını çizdi.

Lübnan hükümetine de elektrik kesintisi sorununu çözme çağrısında bulunan Nasrullah, "Lübnan'daki elektrik sorununu çözmek için çeşitli teklifler var, sorunun çözülmesi gerekiyor" dedi.

Hizbullah Lideri, İran'ın Lübnan'da elektrik santrali kurmak isteyen tek ülke olduğunu da kaydetti.

Nasrullah, Hizbullah ve müttefiklerinin yakıt krizi sırasında Lübnan halkına yardım etmek için iyi adımlar attığını da sözlerine ekledi.

Seyyid Hasan Nasrullah, IŞİD teröristleri tarafından Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki Şii Müslümanlara yönelik son terör saldırısını kınadı ve "Amerikalıların IŞİD teröristlerini Suriye ve Irak'tan Afganistan'a naklettiği iyi biliniyor" dedi.