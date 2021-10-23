Haşdi Şabi Güçleri anayasaya bağlıdır

Al Mayadeen'e göre, Haşdi Şabi Kurumu Başkanı Falih El Fayyaz Cuma günü Haşdi Şabi liderleri ve komutanlarıyla ülkenin yaşadığı son güvenlik durumu görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Toplantı sırasında El Fayyaz, Haşdi Şabi'nin Irak'taki demokratik sistemi koruyan ana güç olduğunu ve hiç kimse ona hukuk çerçevesi dışında saldıramaya hakkı olmadığını söyledi.

Haşdi Şabi'nin görevinin güvenlik güçleriyle birlikte ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak olduğunu belirten El Fayyaz, "Ülkede bir diktatörlüğün ortaya çıkmasına veya demokrasinin zedelenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.



Haşdi Şabi Kurumu başkanı, Haşdi Şabi güçlerinin yasalara ve anayasaya bağlı olduğunu ve siyasi tartışmalara karışmadığını da sözlerine ekledi.