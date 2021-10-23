Hamas, BM'nin Suudi Arabistan'daki tutuklular hakkındaki raporundan memnun

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı Çalışma Grubu tarafından yayınlanan ve Dr. Muhammed Salih El-Hudari ve oğlu Hani Muhammed El-Hudari’nin tutuklanmalarının keyfi uygulama olduğunu belirten raporunu memnuniyetle karşıladı.

Çalışma Grubu’nun hazırlayıp BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporda El-Hudari ve oğlunun tutuklanmalarının “keyfi alıkoyma” olduğu, her ikisinin de işkenceye maruz kaldığı ve adil bir yargılamadan mahrum bırakıldıkları ifade edildi.

Raporda Suudi Arabistan yönetiminin şu an siyasi sebeplerle hapiste tuttuğu Filistinli 60 tutuklu bulunduğu ve söz konusu tutukluların ayrımcı bir uygulamaya maruz kaldıkları dile getirildi.

Raporda ayrıca Muhammed El-Hudari ile Hani El-Hudari'nin 2019'da tutuklanmalarından bu yana, tutuklanmalarının yasal gerekçesi hakkında bile kendilerine yeterince bilgi verilmediği hatırlatılarak, tutuklanmalarından sonraki 11 ay içinde de hiç mahkeme önüne çıkarılmadıklarına dikkat çekildi.

Hamas Hareketi, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan rapor münasebetiyle Suudi Arabistan yönetimine bir kez daha seslenerek Filistinli tutukluların derhal serbest bırakılmalarını ve bu sayfanın kapatılmasını istedi.

Hamas, Dr. Muhammed El-Hudari’ye, arkadaşlarına ve ailelerine yapılan zulmün Suudi Arabistan’ın Filistin halkına geçmişteki yardımlarıyla ve Filistin davasını destekleyen Suudi Arabistan halkının tavrıyla bağdaşmadığını dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi