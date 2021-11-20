İran, İngiltere'nin Hamas kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Filistin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütü olarak ilan etme kararını kınadı.
Emir Abdullahiyan, "Gerçekleri çarpıtmakla Filistin halkının hukuku ihlal edilemez. Filistin için tek siyasi çözüm, gerçek Filistin nüfusunun (Müslüman, Yahudi, Hıristiyan) katılımıyla bir referandum düzenlemektir.'' dedi.
İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.
Filistinli gruplar da İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarını kınamıştı.
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