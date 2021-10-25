Almanya ve Fransa'dan büyükelçilik açıklaması: Bildirim almadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala hakkındaki ortak bildirisi sonrası 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için talimatının yankıları sürüyor. İstenmeyen adam girişimine ilişkin Fransa ve Almanya'dan açıklama yapıldı.

Fransa: Resmi bilgi verilmedi

Fransa Dışişleri'nden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki Fransa Büyükelçisi'ni sınırdışı etme planlarına dair kendilerine herhangi bir resmi bilgi verilmediği" belirtildi.

Almanya: Bildirim almadık

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, diplomatların sınırdışı edilmesi konusunda herhangi bir bildirim almadıklarını söyledi. Günlük basın toplantısında konuşan sözcü, "Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dair haberleri gördük. Fakat hafta sonunda sınırdışılar veya benzer bir karar dair herhangi bir resmi bildirim almadık" dedi. Sözcü, Fransa ve ABD ile bu konuda temas kurduklarını da ekledi.

"Endişe ile not ettik, anlayamadık"

Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Seibert ise Erdoğan'ın açıklamalarının Berlin hükümeti tarafından 'endişe' ile not edildiğini ve durumu anlayamadıklarını söyledi. Seibert, "Fakat söylediğim gibi, Türk tarafıyla henüz resmi bir iletişim olmadı. Bekleyip görmemiz gerekiyor" diye ekledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Eskişehir'de yaptığı açıklamada, yedisi NATO müttefiki, altısı Avrupa Birliği üyesi 10 ülkenin büyükelçilerinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA