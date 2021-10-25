  1. Türkiye
25 Eki 2021 10:06

TSK destekli SMO komutanları Ankara'ya çağrıldı

TSK destekli SMO komutanları Ankara'ya çağrıldı

Türkiye, Suriye'de yapacağı 4. harekat için TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarını Ankara'ya çağırdı.

Türk medyasına göre; Türkiye, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde savaşan TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarını Ankara’ya çağırdı. Harekât iki ana koldan ve 35 bin kişilik ordu ile gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’ya çağrılan SMO komutanlarına cephe-grup koordinasyonu ve yürütülecek operasyona dair taktik-strateji hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Tel Rifat, Menbiç, Ayn İsa, Tel Temir cephelerinde görev yapacak askerlerin lokasyon ve sayıları belirlendi.

News Code 1898097
https://tr.mehrnews.com/news/1898097/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler