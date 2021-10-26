Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran Hava Kuvvetleri'nin son tatbikatında yerli teçhizat test edildi

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Ordu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan ‘10.Velayet Sahası Fedaileri’ adlı tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, “İran Ordusu Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği ‘10.Velayet Sahası Fedaileri’ adlı tatbikatta, hava kuvvetleri personelinin özellikle pilotlarının gücü, becerisi ve hazırlığı ortaya koyulurken yerli yapım yeni silah ve teçhizat test edildi” dedi.

Yaratıcılık ve hava taktiklerinin sergilendiğini bu tatbikatın diğer özelliği olarak nitelendiren Tuğamiral Seyyari, “Bu tatbikat, hava kuvvetlerinin ülke topraklarını savunmak için muharebe kabiliyetini geliştirmede en değerli ve etkili tatbikatlardan biridir” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Reisi'ye güven mektubu sundu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'yi kabul etti.

Bugün gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Ali Alizade, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubu sundu.

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 516 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 363'e vaka sayısı ise 5 milyon 868 bin 360'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 256'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 429 bin 982'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.