İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 516 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 363'e vaka sayısı ise 5 milyon 868 bin 360'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 256'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 429 bin 982'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.