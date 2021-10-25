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25 Eki 2021 15:15

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 140 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 516 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 363'e vaka sayısı ise 5 milyon 868 bin 360'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 256'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 429 bin 982'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898104
https://tr.mehrnews.com/news/1898104/

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