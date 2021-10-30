İran'dan Siyonist Rejim'in son iddiasına tepki

BM insan hakları konseyi yıllık raporunun ele alındığı genel kurul toplantısında konuşan İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, Siyonist Rejim temsilcisinin İran’a yönelik temelsiz iddialarda bulunmasına tepki gösterdi.

Zahra İrşadi, “Çocuk katili İsrail rejimi, İran’a karşı ne kadar mesnetsiz suçlamalar yapmaya çalışsa da, kendisinin masum Filistin halkına karşı her gün işlediği menfur suçlarını gizleyemeyecek. Siyonizmin çirkin, ırkçı ve apartheid çehresi değersiz söylemlerle beyazlatılmayacaktır” dedi.

İran’ın, bazı ülkelerin ulusal kararlarla bağımsız ülkeleri hedef alma konusundaki artan hırslarından endişe duyduğunu belirten İrşadi, “Bu tür kararlar doğası gereği zararlıdır ve insan hakları hedeflerine ciddi bir tehdit oluşturur” ifadesini kullandı.

İrşadi, İran’ın ulusal kararların tanınmaması ve reddedilmesi konusundaki ilkeli tutumunu yinelerken, insan haklarını korumak ve geliştirmek için İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve diğer ilgili BM insan hakları mekanizmalarıyla birlikte çalışmaları ve samimi ilişkisini sürdüreceğini ifade etti.