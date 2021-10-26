Avrupa Birliği: İran ve AB temsilcileri yarın Brüksel'de görüşecek

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni'nin yarın Brüksel'de Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile görüşeceği yönündeki haberleri doğruladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni de dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü (Enrique Mora) ile 27 Ekim Çarşaamba günü Brüksel'de bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak görüşmelerin nükleer müzakerelerin başlangıcı olmadığını belirtmişti.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında 14 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirildi.