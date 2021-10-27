İran ve Avrupa Birliği arsasında kritik görüşme

Çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile görüştü. Bakıri Keni-Enrique Mora görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Belçika'dan İran nükleer anlaşmasına destek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Belçika Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Direktörü Theodora Gentzis ile de görüştü.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Bakıri- Gentzis görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların nükleer anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, Baleçika’nın nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) İran nükleer sorununu çözmek için en iyi araç olarak görüdüğü belirtildi.

Ali Bakıri Keni, son günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sonuç oldaklı müzakereleri sürdürmek için Brüksel'e gideceğini belirterek, "İran, haksız ve acımasızca yaptırımları tam ve etkili bir şekilde ortadan kaldıracak, İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak ve anlaşmadan daha fazla geri adım atılmaması için güvenilir garanti sağlayacak müzakereleri sürdürme konusunda kararlıdır." demişti.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak görüşmelerin nükleer müzakerelerin başlangıcı olmadığını belirtmişti.

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında 14 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirildi.