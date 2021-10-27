Yeni tur nükleer görüşme tarihi gelecek hafta açıklanacak

Belçika temasları kapsamında Brüksel'de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Bakıri Keni, Enrique Mora ile başarılı müzakerelerin temel unsurları hakkında ciddi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İranlı yetkili, "Müzakerelerin Kasım ayı bitmeden önce başlaması konusunda mutabık kaldık. Kesin tarih önümüzdeki hafta açıklanacak." dedi.

Nükleer Anlaşma Görüşmeleri

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.