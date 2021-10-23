İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, son yapıcı diplomatik temaslara işaret ederek, Azerbaycan’nda gözaltına alınan iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını yanlış anlaşılmaları çözmek için gerekli zemini oluşturabilecek yapıcı bir adım olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca daha olumlu adımlar atılması ve İran kamyonlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınır bölgelerinden geçişinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

Her iki ülkenin de olumlu ve ileriye dönük bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, İran ve Azerbaycan arasındaki ortak ekonomik komisyonun mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

İran yetkili ayrıca, "Tahran, Bakü ile ikili ilişkileri mümkün olduğunca geliştirmeye kararlıdır" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke tarafından yanlış anlaşılmaları gidermek için atılan olumlu adımları, iki İranlı sürücünün serbest bırakılmasını ve ilgili İran kurumlarının sınır geçişlerine ilişkin son kararlarını olumlu mesajlar olarak nitelendirdi.

Bayramov, iki ülke arasında ortak ekonomik projelerin tanımlanmasının olumlu etkileri olduğunu da ifade ederek, iki ülke arasında ortak ekonomi komisyonunun faaliyete geçmesi çağrısında bulundu.