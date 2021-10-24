Tahran-Bakü ilişkileri geliştirilecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahin kisisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda dün Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti çok ortak noktaları olan iki komşu Müslüman ülkelerdir. Meslektaşım Ceyhun Bayramov ile kapsamlı ilişkilerin yol haritası hakkında samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. İki hükümet ve iki ulus arasındaki ilişkiler, karşılıklı saygının gölgesinde geliştirilecek"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında dün akşam saatlerine bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti.