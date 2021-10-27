Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı yarın yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının katılımıyla yarın Tahran’da Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacağını açıklayarak, “Tahran Zirvesi, Afganistan’da kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunmak için yapılacak” dedi.

Hatipzade, Çin ve Rusya dışişleri bakanlarının da online olarak toplantıya katılacağını bildirdi.

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Afganistan’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere dün Tahran’a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı, Türkmen mevkidaşı ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Türkmen mevkidaşı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9 bin 96 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125 bin 519'a vaka sayısı ise 5 milyon 877 bin 456'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 184'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 443 bin 243'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.