İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Afganistan'daki gelişmeler hakkında önemli görüşmelerimiz oldu. Bu ülkedeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz." dedi.

Afganistan'daki son durumu değerlendiren Emir Abdullahiyan, "Afganistan'daki tüm taraflarla temas halindeyiz. İran sınır kapılarından Afganistan'a insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak için hazırız." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ortak sınır pazarları konusunda da İran ile Afganistan arasındaki işbiriğin süreceğini aktaran Emir Abdullahiyan, "Afganistan'daki mevcut yönetim bu ülkede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasından sorumludur." açıklamasında bulundu.

Emir Abdullahiyan, Tahran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Afganistan konulu toplantı hakkında, şunları konuştu:

“Dost ve kardeş ülke Pakistan ile yarın Tahran'da yapılacak Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Afgan halkına, uluslararası topluma ve Afganistan’daki geçici hükümete tek bir mesajımız olacağı konusunda mutabık kaldık. Aynı zamanda bölgedeki mevcut krizi atlatmak için ortak çabalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz."

İran-Pakistan ilişkilerine dair Emir Abdullahiyan, bugün Pakistan tarafı ile gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ticaret seviyesini artırma konusunda mutabık kalındığını aktardı.

'İran ve Pakistan'ın Afganistan konusundaki tutumları birbirine yakın'

Pakistan Dışişleri Bakanı da iki ülkenin Afganistan’a yönelik tutumların birbirine yakın olduğunu belirterek, "İran Dışişleri Bakanı ile Afgnaistan'ın istikrarı, barışı ve refahı hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Afganistan konusunda önemli bir rol oynayabiliriz ve tarih bizi yargılayacaktır. Afganistan şu anda kritik bir durumda ve doğru adımları atarsak bu ülkeyi istikrara kavuşturabiliriz." diye konuştu.

Kureyşi, "Afganistan'a komşu ülkeler platformunun oluşturulmasını önerdim. İran Dışişleri Bakanı da bunu onayladı." dedi.

Afganistan'daki durumla ilgili olarak Kureyşi, "Uluslararası toplumun Taliban'dan beklentileri var. Afganistan'a yönelik uluslararası mali yardım, ülkede bir insani krizi ve ekonomik çöküşü önlemek için oldukça önemlidir." ifadelerinde bulundu.