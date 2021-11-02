  1. Siyaset
2 Kas 2021 14:46

Emir Abdullahiyan:

Müzakerenin amacı sadece konuşmak değil

Müzakerenin amacı sadece konuşmak değil

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Müzakerenin amacı sadece konuşmak değil; Aksine, somut bir anlaşma ve karşılıklı çıkarlara saygıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Beyaz Saray, İran’la müzakere çağrısında bulunuyor ve nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu iddia ediyor. Ancak aynı zamanda İranlı kişlere ve şirketlere yeni yaptırımlar uyguluyor.

Bay Biden'ın davranışını dikkatle izlenmektedir. Müzakerenin amacı sadece konuşmak değildir; Aksine, somut bir anlaşma ve karşılıklı çıkarlara saygıdır.

P4+1 ülkeleri, karşılıklı çıkar ve haklara dayalı müzakerelere hazır olmalıdır.”

News Code 1898271
https://tr.mehrnews.com/news/1898271/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler