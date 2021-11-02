Müzakerenin amacı sadece konuşmak değil

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Beyaz Saray, İran’la müzakere çağrısında bulunuyor ve nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu iddia ediyor. Ancak aynı zamanda İranlı kişlere ve şirketlere yeni yaptırımlar uyguluyor.

Bay Biden'ın davranışını dikkatle izlenmektedir. Müzakerenin amacı sadece konuşmak değildir; Aksine, somut bir anlaşma ve karşılıklı çıkarlara saygıdır.

P4+1 ülkeleri, karşılıklı çıkar ve haklara dayalı müzakerelere hazır olmalıdır.”