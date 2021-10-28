Suriye: İşgal altındaki toprakları özgürleştirme çabalarını sürdüreceğiz

Suriye’nin BMDaimi Temsilcisi Bessam Sabbağ, BM Güvenlik Konseyi’nin bir oturumunda yaptığı sçıklamada, geçen Çarşamba sabahı Şam’da bir otobüsü hedef alan iki bomba düzeneğiyle yapılan patlamanın, komitenin anayasayı görüşmek üzere toplanmasıyla bağlantılı olarak, terör örgütlerinin ve yabancı sponsorlarının siyasi bir çözümü engelleme ve Suriye devletinin tüm bölgelerinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama çabalarını önleme çabalarının kanıtı olduğunu belirtti.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre Sabbağ, Suriye’nin, bazı Batılı ülkelerin, Rus heyetinin bu terör saldırısını kınamak için sunduğu bir basın açıklaması taslağının Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesini engellemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sabbağ, Suriye’nin İsrail işgalinin topraklarına yönelik saldırılarını artırmasını kınadığını yineledi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Suriye’nin siyasi çabalarına paralel olarak işgal altındaki topraklarını kurtarmak ve terörle mücadele için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Sabbağ, ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriyelileri boğmak ve onları temel ihtiyaçlarından yoksun bırakmak için sürekli zorlayıcı tedbirler dayatmasının, onların insani kaygı iddialarıyla çeliştiğine ve sahte sloganlarını ifşa ettiğine dikkat çekti.

Bessam Sabbağ, Suriye’nin topraklarındaki ABD ve Türk güçlerinin yasadışı varlığına son verme ve saldırgan uygulamalarını ve ülkenin ekonomik kaynaklarını ve servetini yağmalamayı durdurma talebini ve ayrıca Suriye’ye dayatılan tek taraflı zorlayıcı yaptırımların derhal ve koşulsuz olarak kaldırılması talebini yineledi.