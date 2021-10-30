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30 Eki 2021 14:01

Erdoğan ile Biden, Glasgow yerine Roma'da görüşebilir

Erdoğan ile Biden, Glasgow yerine Roma'da görüşebilir

SETA Washington direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmenin Glasgow yerine Roma'da yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin Glasgow'daki iklim zirvesinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

İklim zirvesi öncesi G20 için şu an İtalya'da bulunan iki liderin görüşmeyi Glasgow yerine Roma'da yapacakları öne sürüldü.

SETA Washington direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Times of Türkiye adlı dijital platformdaki yayında, iki lider arasındaki görüşmenin Glasgow yerine Roma'da yapılacağının öngörüldüğünü söyledi. Kanat, her iki tarafın ortak kararı sonucunda bu kararın alındığını iddia etti.

Liderler iki gün boyunca G20 toplantıları için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunacaklar.

Cumartesi ve pazar günü G20 toplantıları sonrası iklim zirvesi için İskoçya'nın başkenti Glasgow'a gidilecek.

Kaynak: Haber7

News Code 1898207
https://tr.mehrnews.com/news/1898207/

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