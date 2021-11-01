Tahran Ermeni Başpiskoposu: Suriye’nin Yanındayız

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Tahran Ermeni Başpiskoposu Sibo Sarkissian, Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Şefik Deyyub ile görüştü.

Sarkissian, “Teröre karşı savaşında Suriye liderliğinin ve halkının yanındayız ve Suriye’nin kendisini hedef alan, egemenliğini ve bağımsızlığını baltamaya çalışan tüm komploları yeneceğinden eminiz.” dedi.

Sarkissian, “Suriye, tüm sakinleri ve çocukları arasında bir medeniyetler, tarih, miras, sosyal çeşitlilik, sevgi ve bir arada yaşama ülkesidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Deyyub ise, “Suriye’nin birliğini, sosyal ve dini dokusunu hedef almaya yönelik tüm girişimler, Suriyelilerin ülkelerine olan tutkuları ve sevgileri ile birlik, egemenlik ve haysiyetini savunmak için gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle her zaman başarısız oldu." diye konuştu.