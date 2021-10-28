İran: Suriye topraklarının işgali son bulmalı

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, "Suriye topraklarının bazı kesimlerinin yabanci güçler tarafından işgal altına alınması son bulmalı" dedi.

Taht Revançi, "Tüm işgalci ve davetsiz yabancı güçler, koşulsuz şartsız ve zaman kaybetmeden bu ülkeyi terk etmelidir." ifadesini kullandı.

Siyonist Rejim güçlerinin Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Taht Revançi, işgal rejiminin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını söyledi.

Taht Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, BM Güvenlik Konseyi sorumlu davranmalı ve Siyonist Rejimi Suriye'deki Golan Tepeleri'nin işgalini sona erdirmeye ve Suriye'ye yönelik saldırganlığını bir an önce durdurmaya zorlamalıdır. İsrail rejiminin saldırganlığı ve istikrar bozucu eylemleri uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit etmektedir."

İranlı temsilci, "Suriye’deki Kriz ülke egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ve barışçıl yöntemlerle çözülmelidir." diye konuştu.