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30 Eki 2021 13:40

General Celali:

Caydırıcılık gücümüz düşmanın tehdit stratejisini değiştirdi

Caydırıcılık gücümüz düşmanın tehdit stratejisini değiştirdi

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, İran'ın caydırıcılık gücünün artması nedeniyle düşmanın askeri saldırı stratejisinde değişiklik olduğunu söyledi.

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, doğrudan savaş gibi zorlu tehditlerin siber saldırılar gibi yeni tehditlere dönüştüğüne tanık olduklarını belirterek, “Silahların değişmesi ve düşmanın askeri saldırı stratejisinin değişmesi, caydırıcılık gücümüzün artmasından kaynaklanmaktadır. Bizim caydırıcılık gücümüz düşmanın doğrudan savaş fikrini unutmasına neden olmuştur” dedi.

General Celali, tehditleri izlemek ve bu tür tehditlerle başa çıkmak amacıyla siber, askeri, kimyasal, biyolojik, insan merkezli, ekonomik, radyasyon ve fiziksel savunma olmak üzere sivil savunma alanında 8 karargah kurulduğunu söyledi.

News Code 1898208
https://tr.mehrnews.com/news/1898208/

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