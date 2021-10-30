Caydırıcılık gücümüz düşmanın tehdit stratejisini değiştirdi

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, doğrudan savaş gibi zorlu tehditlerin siber saldırılar gibi yeni tehditlere dönüştüğüne tanık olduklarını belirterek, “Silahların değişmesi ve düşmanın askeri saldırı stratejisinin değişmesi, caydırıcılık gücümüzün artmasından kaynaklanmaktadır. Bizim caydırıcılık gücümüz düşmanın doğrudan savaş fikrini unutmasına neden olmuştur” dedi.

General Celali, tehditleri izlemek ve bu tür tehditlerle başa çıkmak amacıyla siber, askeri, kimyasal, biyolojik, insan merkezli, ekonomik, radyasyon ve fiziksel savunma olmak üzere sivil savunma alanında 8 karargah kurulduğunu söyledi.