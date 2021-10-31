Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Sudan’daki son gelişmelere ilişkin olarak, “İran bu gelişmleri yakından izliyor. Sudan’da son günlerde yaşanan şaibeli olayların ülkedeki demokratik geçiş sürecine katkı sağlamayacağı açıktır” dedi.

Sait Hatipzade, “Yönetimin bir kısmının demokratik olmayan bir şekilde kaldırılması, Sudan halkının iradesini görmezden gelir ve bu ülke halkının peşinden koştuğu hedefleri karşılamayacaktır” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Bu gelişmelerde dış faktörlerin etkili bir şekilde yer aldığını gösteren belirtiler var. Öyle ki Siyonist akımlar mutluluklarını bu eylemlerden gizlemiyorlar” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, “İran, Sudan Yönetim Konseyi'nin ihtiyatlı olması gerektiğini vurgularken bu ülkedeki tüm yerel tarafları Sudan-Sudan diyaloga girmeye çağırıyor” diye kaydetti.

İran'dan Siyonist Rejim'in son iddiasına tepki

BM insan hakları konseyi yıllık raporunun ele alındığı genel kurul toplantısında konuşan İran’ın BM Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, Siyonist Rejim temsilcisinin İran’a yönelik temelsiz iddialarda bulunmasına tepki gösterdi.

Zahra İrşadi, “Çocuk katili İsrail rejimi, İran’a karşı ne kadar mesnetsiz suçlamalar yapmaya çalışsa da, kendisinin masum Filistin halkına karşı her gün işlediği menfur suçlarını gizleyemeyecek. Siyonizmin çirkin, ırkçı ve apartheid çehresi değersiz söylemlerle beyazlatılmayacaktır” dedi.

İran’ın, bazı ülkelerin ulusal kararlarla bağımsız ülkeleri hedef alma konusundaki artan hırslarından endişe duyduğunu belirten İrşadi, “Bu tür kararlar doğası gereği zararlıdır ve insan hakları hedeflerine ciddi bir tehdit oluşturur” ifadesini kullandı.

Caydırıcılık gücümüz düşmanın tehdit stratejisini değiştirdi

İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali, doğrudan savaş gibi zorlu tehditlerin siber saldırılar gibi yeni tehditlere dönüştüğüne tanık olduklarını belirterek, “Silahların değişmesi ve düşmanın askeri saldırı stratejisinin değişmesi, caydırıcılık gücümüzün artmasından kaynaklanmaktadır. Bizim caydırıcılık gücümüz düşmanın doğrudan savaş fikrini unutmasına neden olmuştur” dedi.

General Celali, tehditleri izlemek ve bu tür tehditlerle başa çıkmak amacıyla siber, askeri, kimyasal, biyolojik, insan merkezli, ekonomik, radyasyon ve fiziksel savunma olmak üzere sivil savunma alanında 8 karargah kurulduğunu söyledi.

İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 809 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 126'ya vaka sayısı ise 5 milyon 916 bin 211'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 942'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 494 bin 689'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.