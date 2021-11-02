Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Karabağ'ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği, bakanların Dağlık Karabağ’daki insani sorunları, tutukluların iadesi ve mayın haritalarının teslimi konularını ele aldığı belirtildi.

“Her şeyden önce tutukluların iadesi, mayın haritalarının teslim edilmesi, kültürel ve dini mirasın korunması gibi acil insani sorunların çözümünde ilerlemeye vurgu yapıldı” denilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliğin düşürülmesi, Güney Kafkasya'daki tüm ulaşım ve ekonomik bağların üzerindeki engellerin kaldırılması ve bölgesel işbirliği için uygun bir atmosfer yaratılması konularında taraflar hemfikir olduklarını teyit etti. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır olaylarının siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.”

Açıklamada ayrıca bakanların ‘yaklaşan çeşitli düzeylerde ikili temasları dikkate alarak’ ikili işbirliği konularına da değindikleri ifade edildi.

Kaynak: Sputnik