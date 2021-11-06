Avusturya, nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını olumlu karşıladı

Sputnik'e göre, İran nükleer anlaşması konulu müzakerelerin Viyana'da yeniden başlamasını olumlu karşılayan Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart, "Viyana hükümeti, ev sahibi olarak bu görüşmelerin başarısını ve verimli geçmesini desteklemektedir." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bakıri Keni, nükleer müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.

Nükleer Anlaşma Görüşmeleri

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.