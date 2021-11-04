İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki müzakerenin tarihi belli oldu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, kisisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora ile yapılan telefon görüşmesinde, yasadışı ve insanlık dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin 29 Kasım’da Viyana’da başlaması konusunda mutabık kaldık” ifadesini kullandı.