Rusya'dan "Karabağ Anlaşması"nın birinci yıldönümüne ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım 2020 Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması’nın birinci yıldönümü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.

TASS haber ajansına göre açıklamada, “Rusya, Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesine ilişkin müzakerelerin başlamasına yardım etmeye hazırdır.” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan II. Karabağ Savaşı 44 sürmüş, 2 bin 881 Azerbaycan askeri hayatını kaybetmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise svaşta 3 bin 773 Ermeni askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.