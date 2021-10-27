Erdoğan ve Aliyev İran'ı görüştü

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, gerçekleştirdiği Karabağ ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Tahran-Bakü ilişkilerini de görüştüklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamsı şu şekilde:

"İlham Bey’le bu konunun da (İran- Azerbacan ilişkileri) müzakeresini yaptık. İlham Bey kararlı bir duruş içerisinde ve o kararlı duruşundan da herhangi bir taviz vermiyor. Dedi ki “Bizim İsrail’e yönelik verilmiş bir tavizimiz yok. Biz İsrail’le her türlü mal mübadelesi içerisinde adım atabiliriz. Farklı ülkelerle nasıl adım atıyorsak, burada da aynı şekilde İsrail’le bu tür ilişkilerimiz vardır ve bundan sonra da olacaktır.” Bu konularda da ülkeler birbirlerinin karar mekanizmalarını etkilememeli, etkileyemez. Temennimiz odur ki İran da burada aklıselim ile hareket ederse İran ve Azerbaycan arasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamış olsun."