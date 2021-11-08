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8 Kas 2021 11:18

Azerbaycan’dan Ermenistan’a barış çağrısı

Azerbaycan’dan Ermenistan’a barış çağrısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle yayınladığı bildiride, Azerbaycan’ın Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğu belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 8 Kasım Zafer Günü nedeniyle bildiri yayınladı.

8 Kasım Zafer Günü’nün kutlandığı belirtilen açıklamada, “Ermenistan’ın provokasyonuna ve daha fazla askeri saldırganlığa yanıt olarak, 27 Eylül 2020’de başlayan 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sonucunda Azerbaycan topraklarını işgalden kurtardı. Kendi sınırları içinde toprak bütünlüğü sağlandı ve yaklaşık bir milyon Azerbaycanlının evlerine dönmesi için hukuk sağlandı” ifadeleri yer aldı.

Yayınlanan bildiride ayrıca Azerbaycan’ın Ermenistan ile ilişkilerini egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak normalleştirmeye hazır olduğu  belirtildi.

News Code 1898382
https://tr.mehrnews.com/news/1898382/

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