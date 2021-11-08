İran Büyükelçiliği, Azerbaycan Zafer Bayramı'nı kutladı

İran'ın Bakü Büyükelçiliği, 8 Kasım Zafer Bayramı Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kutlama mesajında, "İran Büyükelçiliği olarak işgal altındaki toprakların kurtarılması, toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi ve özellikle 132 kilometrelik ortak sınırların eski duruma getirilmesinin birinci yıl dönümü vesilesiyle dost, kardeş ve komşu Azerbaycan hükümeti ve halkını tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan, 30 yıllık Ermenistan işgalinin sona erdiği "Zafer Günü"nün birinci yıl dönümünü kutluyor.