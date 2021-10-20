  1. Ekonomi
20 Eki 2021 15:45

İran kamyonlarının Karabağ'a girişi yasaklandı

İran kamyonlarının Karabağ'a girişi yasaklandı

İran şoförleri ile vatandaşlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ ve Laçın bölgelerine girişi yasaklandı.

İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu'nun taşımacılık şirketlerine gönderdiği genelgede, İran şoförleri ile vatandaşlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ ve Laçın bölgelerine girişinin yasak olduğu belirtildi.

Genelgeye göre, Karabağ bölgesi ile herhangi bir ticari sözleşmenin imzalanması ve nakliyat şirketleri tarafından taşıma belgelerinin düzenlenmesi yasaktır.

Azerbaycan güçleri, Kapan-Guris güzergahının yaklaşık 20 kilometresini ele geçirdikten sonra, bu cadde üzerinde kontrol noktaları kurup Ermenistan'a yük taşıyan İranlı şoförlerden vergi almaya başlamıştı.

News Code 1898014
https://tr.mehrnews.com/news/1898014/

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