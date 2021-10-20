İran kamyonlarının Karabağ'a girişi yasaklandı

İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu'nun taşımacılık şirketlerine gönderdiği genelgede, İran şoförleri ile vatandaşlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ ve Laçın bölgelerine girişinin yasak olduğu belirtildi.

Genelgeye göre, Karabağ bölgesi ile herhangi bir ticari sözleşmenin imzalanması ve nakliyat şirketleri tarafından taşıma belgelerinin düzenlenmesi yasaktır.

Azerbaycan güçleri, Kapan-Guris güzergahının yaklaşık 20 kilometresini ele geçirdikten sonra, bu cadde üzerinde kontrol noktaları kurup Ermenistan'a yük taşıyan İranlı şoförlerden vergi almaya başlamıştı.