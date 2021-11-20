Aliyev ve Paşinyan Brüksel’de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmelerinin ardından, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi kapsamında 15 Aralık’ta Brüksel’de bir araya gelmeyi kabul ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, “AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya arasında görüşme düzenlemeyi teklif etti. Liderler, bölgesel durumu ve gerilimin üstesinden gelmenin yollarını değerlendirmek için Brüksel’de görüşme gerçekleşmeyi kabul etti” ifadesine yer verildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, 16 Kasım Salı günü, silahlı çatışma meydana gelmişti. Taraflar birbirini suçlarken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin ardından ateşkes sağlanmıştı.

‘Savunma bakanları arasında doğrudan irtibat hattı kurulacak’

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ayrıca olayların önlenmesi amacıyla iki ülke savunma bakanları arasında doğrudan irtibat hattının kurulması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, “Telefon görüşmeleri sırasında, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ayrıca savunma bakanları düzeyinde, olayları önleme mekanizması olarak hizmet edecek doğrudan irtibat hattını kurma konusunda anlaştı” dendi.

Kaynak: Sputnik