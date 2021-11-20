  1. İran
20 Kas 2021 14:03

Reisi:

Şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasağı kaldırılmalı

Şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasağı kaldırılmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı canla başla mücadele ettiğini ifade etti.

Vatandaşların sağlığının hükümetin önceliği olduğunu anlatan Reisi, “İstenilen duruma ulaşana kadar bu yola kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Reisi, sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbirin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, sınır kapılarındaki geçişleri hassasiyet ve ciddiyetle kontrol etmekle yükümlüdür.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Genel aşılama uygulaması yapıldığı için şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasağı kaldırılmalı” diye konuştu.

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde vatandaşların akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında şahsi araçlarıyla trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

News Code 1898673
https://tr.mehrnews.com/news/1898673/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler