Cumhurbaşkanı Reisi, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı canla başla mücadele ettiğini ifade etti.

Vatandaşların sağlığının hükümetin önceliği olduğunu anlatan Reisi, “İstenilen duruma ulaşana kadar bu yola kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.

Reisi, sınır kapılarında yeni tip koronavirüs salgınına karşı üst düzey tedbirin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, sınır kapılarındaki geçişleri hassasiyet ve ciddiyetle kontrol etmekle yükümlüdür.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Genel aşılama uygulaması yapıldığı için şehirlerde gece şahsi araç kullanımı yasağı kaldırılmalı” diye konuştu.

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında riskli şehirlerde vatandaşların akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında şahsi araçlarıyla trafiğe çıkması yasaklanmıştı.