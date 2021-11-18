Cumhurbaşkanı Reisi'den Zencan eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Zencan eyaletindeki sorunları yakından incelemek amacıyla bugün sabah saatlerine bu eyaleti ziyaret etti.

Cumhurbaşkani Reisi, Zencan Havalimanı'nda bu eyaletin cuma imamı Ali Hatemi ve yerel yetkili tarafından karşılandı.

Reisi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zencan'a ziyaret gerçekleştirmeden önce bu eyaletteki sorunlara ve zorluklara ilişkin detaylı incelemeler yapıldığını beliterek, “Zencan eyaleti farklı alanlarda önemli ve değerli kapasitelere sahiptir. Bu kapasitelerden yararlanmak için özel çaba gösterilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Eyalette çok iyi bir tarım, sanayi ve madencilik kapasitesi var. Bu kapasiteler doğru kullanılırsa bazı eksiklikler ve sorunlara rağmen verimliliği arttırabiliriz” ifadesşni kullandı.