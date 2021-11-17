İran’da yapılan toplam aşı sayısı 100 milyonu aştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi, ülkede yapılan aşı sayısının 100 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamada, “Şimdiye kadar 56 milyon kişiye ilk doz, 43,5 milyon kişiye ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.” belirtildi.

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Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre; son 24 saatte 134 kişi daha yaşamını yitirdi ve 6 bin 430 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 406'ya vaka sayısı ise 6 milyon 51 bin 642'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 477'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 720 bin 893'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.