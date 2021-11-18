İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 103 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 882 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 634'e vaka sayısı ise 6 milyon 63 bin 775'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 439'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 746 bin 487'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.