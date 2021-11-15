İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 105 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 494 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 272'ye vaka sayısı ise 6 milyon 45 bin 212'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 491'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 708 bin 253'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.