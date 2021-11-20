Ensarullah'tan İngiltere'nin Hamas kararına tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter üzerinden İngiltere'nin Hamas'ı terör örgütü olarak ilan etme kararına tepki gösterdi.
İngiltere’nin kararını kınayan Muhammed Ali el-Husi, "İngilizlerin tutumu tuhaf değil, çünkü işgal rejimini kendileri kurdu." dedi.
Ensarullah yetkilisi, "İngiltere'nin mağdur tarafı terörist olarak tanımlamayı ve suç rejimini desteklemeyi öngören kararı Balfour Deklarasyonu'nun yıl dönümünde alınmıştır.” ifadesini kullandı.
İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.
Patel'in dün, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceği ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamasının ardından Filistinli gruplardan tepki geldi.
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